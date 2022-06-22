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В Красноярске отремонтируют улицу Волжская

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Красноярск
15:38 22 Июня 2022
красноярск, администрация, ремонт, дороги
Фотография © admkrsk.ru
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В ближайшее время на электронной площадке госзакупок начнется поиск подрядчика для проведения ремонта улицы Волжская. Это дополнительный объект, который приведут в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В планы ремонта включён участок от ул. Мичурина до ул. Аральская общей протяженностью 1,78 км.

В Красноярске отремонтируют улицу Волжская

«Сейчас дорога на этом участке сильно изношена, а нагрузка на нее в последние годы значительно возросла. Там появились новые места притяжения – крупные торговые центры и новый жилой микрорайон, который еще достраивается. Кроме того, по дороге движется большой поток большегрузного и транзитного транспорта, ходят рейсовые автобусы», – говорит руководитель МКУ «УДИБ» Николай АРЕФЬЕВ.
Дорогу расширят до полноценных четырех полос движения. Сейчас в некоторых местах есть значительные сужения, водителям приходится перестраиваться, это создает заторовые ситуации. Вдоль улицы растут клены и тополя, высаженные еще в 60-е годы прошлого века.

«Проект предусматривает снос 112 взрослых деревьев. Однако по поручению главы города мы выехали на место и внимательно изучили ситуацию, каждое дерево осмотрели, проанализировали его местоположение, подумали, как можно его сохранить. По результатам осмотра удастся оставить большую часть деревьев – 77 штук. Однако аварийные сухостойные деревья, а также часть тополей, расположенных на участках, подлежащих расширению, будут снесены», – говорит начальник отдела технического надзора за капитальным ремонтом и ремонтом улично-дорожной сети МКУ «УДИБ» Вячеслав АРЖЕВИКИН.

В Красноярске отремонтируют улицу Волжская

После ремонта на ул. Волжская высадят 150 погонных метров живой изгороди из кизильника и 18 рябин.

После окончания работ дорога будет соответствовать всем современным нормам безопасности. Рабочие заменят бортовые камни на вибропрессованные и уложат два слоя асфальтобетонного покрытия. Участок оснастят ливневой канализацией: будут проложены поперечные трубы ливневки общей протяженностью 120 погонных метров и установлены 6 дождеприемных колодцев. На улице появится новое освещение – современные опоры и светодиодные светильники. В рамках комплексной работы по отдельному контракту установят элементы иллюминации.

Для безопасности пешеходов сделают новые тротуары. Улица станет удобной для маломобильных горожан. Появится новый регулируемый пешеходный переход: светофоры установят в районе дома по ул. Волжская, 63д, а все старые светофоры модернизируют. Также в ходе ремонта установят 7 новых остановочных павильонов. Они будут расположены по ГОСТам, для этого некоторые площадки придется перенести на несколько метров. По правилам павильоны должны быть установлены так, чтобы пассажиры по пути на переход обходили транспорт только сзади.

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