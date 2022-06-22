В Новосибирске повысили стоимость обучения в вузах

Как можно увидеть на сайтах новосибирских вузов, цены на платное образование в городе выросли.

К примеру, в НГУ с 2021 года стоимость обучения выросла на 5 %. При этом цена направлений «химия» и «биология» не поменялась (200 тысяч рублей за бакалавриат и магистратуру).

В НГТУ за обучение на втором и последующих курсах придётся заплатить на 4 % больше.

Цены в вузе варьируется от 118 до 232 тыс. руб.

Самое дорогое направление - «кинооператорство».

В НГУЭУ расценки на платное образование выросли на 4–6 %. Подорожали: специалисты в области экологии и психологии служебной деятельности, IT- направление.

В НГПУ стоимость обучения не изменилась (от 55,5 до 240 тыс. руб.).

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов