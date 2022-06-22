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Грозы, сильные дожди и крупный град ждут жителей Красноярска 23 июня

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Красноярск
15:50 22 Июня 2022
погода, лето, дождь, красноярск, отдых
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В Красноярске в четверг, 23 июня, резко ухудшатся погодные условия. По данным метеорологов, красноярцев ждут сильные дожди с грозами, выпадением крупного града и шквалистым ветром до 20 м/с. При этом возможно усиление порывов ветра до 25 м/c.

Также синоптики ожидают, что в ночное время в Красноярске на столбике термометра будет +15°C…+17°C. Днем воздух прогреется до +25°C…+27°C.

Кроме того, спасатели тоже предупреждают жителей южных и центральных районов Красноярского края о резком ухудшении погодных условий.

Фото: Никиты Алексеева/РИА Новости

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