Полиция выясняет обстоятельства пропажи 2-летнего мальчика в Красноярске

В Красноярске в среду, 22 июня, в группе «Поиск пропавших детей» был опубликован пост о пропаже 2-летнего мальчика на улице Быковского. Как рассказали в ГУ МВД России по краю, мать пропавшего ребенка позвонила в полицию и сообщила, что он пропал во время прогулки.

Впоследствии стало известно, что женщина на время уходила с детской площадки, попросив соседских детей приглядеть за ее ребенком. В результате мальчик ушел с площадки вместе с группой детсада. Благодаря бдительности воспитателей, информация о неизвестном ребенке была передана в правоохранительные органы. Сейчас ребенок находится с матерью. Инспекторы ПДН решают вопрос о привлечении женщины к административной ответственности.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости