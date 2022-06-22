На Алтае 38-летний мужчина из-за ревности забил сожительницу топором

В Горно-Алтайске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве сожительницы из-за ревности, рассказали в СУ СК РФ по Республике Алтай.

Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

27 марта злоумышленник, ранее судимый за совершение преступления против личности и отбывавший наказание в местах лишения свободы, пришёл в один из домов в поисках своей сожительницы. Там она распивала спиртные напитки со знакомыми. Во время ссоры из-за ревности мужчина кулаком ударил потерпевшую по лицу, отчего она упала. После этого злоумышленник взял топор и обухом нанёс ей не менее трёх ударов по голове и шее. 44-летняя женщина скончалась на месте.

Также в ночь с 26 на 27 марта обвиняемый, находясь в гостях в по ул. Плодовоягодная, во время совместного распития спиртных напитков, схватил в руки нож и, демонстрируя его, угрожал убийством в отношении одной из присутствовавших женщин. Сожитель потерпевшей выбил у мужчины из рук нож.

В ближайшее время обвинительное заключение будет направлено в суд.

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