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В Омске на ж/д станции произошла утечка токсичного химиката

Главная Общество
Красноярск
14:20 22 Июня 2022
общество, происшествия, омск, мчс
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Экстренные службы устраняют последствия аварии на ж/д станции «Входная», где из вагона-контейнера была обнаружена течь толуилендиизоцианат. Данное вещество опасно при вдыхании и попадании на кожу, сообщают в ГУ МЧС России по Омской области.

22 июня в 8:00 в МЧС сообщили о том, что из контейнера в составе грузового поезда, следовавшего из Владивостока, обнаружена утечка опасного вещества.

Платформу с контейнером отцепили и установили на на безопасное расстояние на тупиковый путь.

На месте работают 24 человека, 11 единиц техники.

Отметим, что при замерах воздуха превышения допустимой концентрации веществ не обнаружено.

Угрозы для местных жителей нет.

Фото: © 55.mchs.gov.ru

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