В Красноярске на о. Татышев открылась торговая лавка продукции ГУФСИН

ГУФСИН России по Красноярскому краю открыло торговую точку с продукцией собственного производства ИК-22 под логотипом «Сибирский мастер» на о. Татышев в районе вантового моста.

Покупателям предлагаются блинчики с разными видами начинки и газированная вода с пятью вкусами.

В продукции нет красителей и пищевых добавок.

За первую неделю работы продано продукции почти на 11 тысяч рублей.

Напомним, исправительная колония производит всевозможные полуфабрикаты, газированную воду, хлебобулочные изделия, обжаренные чебуреки, пельмени, блинчики и пирожки глубокой заморозки.

Приобрести товары можно в магазине «Гардарика» в административном здании ИК-22.

Фото: © vk.com/krasgufsin