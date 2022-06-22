Максим Шишков из Енисейского района стал лучшим педагогом дополнительного образования

В заочном этапе краевого профессионального конкурса лучших педагогических работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» приняли участие 83 педагога из 33 муниципалитетов Красноярского края. В полуфинал вышли 27 участников.

Победу одержал Максим Шишков – педагог дополнительного образования Озерновской школы № 47 Енисейского района. Он выступал с программой «Соревновательная робототехника». Его наградили денежной премией в 100 тысяч рублей. Девять финалистов конкурса получили по 80 тыс. руб.

Максим Шишков представит Красноярский край на всероссийском этапе в сентябре.

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