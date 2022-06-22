Жителям Красноярского края рассказали, могут ли операторы сотовой связи менять тарифы

В СМИ появилась информация о том, что оператор сотовой связи в одностороннем порядке повышает стоимость своих тарифов.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев в своем Telegram-канале сообщил, что согласно законодательству о связи операторы могут устанавливать и изменять тарифы на оказываемые услуги.

Но при изменении необходимо заранее уведомить абонентов:

разместить информацию на сайте оператора не менее чем за 10 дней до изменения тарифов;

направить абоненту смс-сообщения с информацией об изменении тарифа.

Что касается интернета, менять тариф можно только с согласия абонента путём подписания письменного соглашения между сторонами либо совершения конклюдентных действий, предусмотренных договором.

Изменение тарифов с нарушением может привести к ущемлению прав потребителя и стать предметом оценки со стороны Роспотребнадзора.

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков