В краевом Роспотребнадзоре перечислили самые опасные продукты для пищеварения

Специалисты Управления Роспотребнадзора Красноярского края перечислили наиболее опасные продукты для здоровья, употребление которых может привести к отравлению и инфекционным болезням.

По словам экспертов, отравления и инфекционные болезни возникают в тех случаях, когда были допущены нарушения во время приготовления еды, пища хранилась неправильно или были не соблюдены правила личной гигиены поварами, а также кондитерами.

Согласно исследованиям, самыми опасными продуктами питания являются салаты с добавлением сметаны и майонеза, пирожные с кремом, шаурма, котлеты, паштет и т.д. Также опасность представляют фрукты и овощи, которые были плохо промыты.

Эксперты краевого Роспотребнадзора предлагают готовить блюда дома небольшими порциями, чтобы пища не хранилась больше одного дня. В случае покупки еды в магазинах следует смотреть на срок годности и хранить в холодильнике.

Если у вас ухудшилось самочувствие (расстроился стул, тошнота и боли в животе), не готовьте пишу для своих близких. Лучше обратитесь за помощью к медикам.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости