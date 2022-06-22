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В Красноярском крае на трассе перевернулся грузовик со свиньями

Главная Общество
Красноярск
12:46 22 Июня 2022
дтп, авария, животные, в красноярском крае
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В Красноярском крае в среду, 22 июня, в Ачинске на 649 км трассы P-255 «Сибирь» перевернулся грузовик со свиньями. Как рассказали в ГИБДД России по краю, 56-летний водитель MAH не справился с управлением при повороте налево и автомобиль опрокинулся на бок.

По словам дорожных полицейских, мужчина перевозил животных из Казани в село Сухобузимское. В результате автопроисшествия погибло несколько свиней. Водитель грузовика был освидетельствован на месте и состояния опьянения установлено не было.

Добавим, что сейчас на указанном участке автодороги движение затруднено. Ранее Sibnovosti сообщали о том, что в Уярском районе произошло столкновение большегрузов, в результате которого погиб человек. 

Фото: t.me/gibdd124

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