С 3 июля NordStar запустит авиарейсы Самара – Казань – Красноярск

Авиакомпания NordStar запускает новые рейсы Красноярск — Казань — Самара, об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта Красноярск.
Полёты будут выполняться с 3 июля по 23 октября один раз в неделю.
Красноярск — Казань:
- из Красноярска — вылет в 16:00, прилёт в 16:20;
- из Казани — вылет в 21:50, прилёт в 6:05.
Стоимость перелёта:
- в одну сторону — от 10 185 руб. (с багажом);
- туда-обратно — от 20 370 руб. (с багажом).
Красноярск — Самара (с посадкой в Казани):
- из Красноярска — вылет в 16:00, прилёт в 19:20;
- из Самары — вылет в 21:00, прилёт в 6:05.
Ожидание в Казани — 1 час.
Стоимость перелёта:
- в одну сторону — от 10 800 руб. (с багажом);
- туда-обратно — от 21 600 руб. (с багажом).
Фото: © vk.com/kja.aero