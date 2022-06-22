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С 3 июля NordStar запустит авиарейсы Самара – Казань – Красноярск

Главная Общество
Красноярск
13:20 22 Июня 2022
общество, красноярск, аэропорт, рейсы
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Авиакомпания NordStar запускает новые рейсы Красноярск — Казань — Самара, об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта Красноярск.

Полёты будут выполняться с 3 июля по 23 октября один раз в неделю.

Красноярск — Казань:

  • из Красноярска — вылет в 16:00, прилёт в 16:20;
  • из Казани — вылет в 21:50, прилёт в 6:05.

Стоимость перелёта:

  • в одну сторону — от 10 185 руб. (с багажом);
  • туда-обратно — от 20 370 руб. (с багажом).

Красноярск — Самара (с посадкой в Казани):

  • из Красноярска — вылет в 16:00, прилёт в 19:20;
  • из Самары — вылет в 21:00, прилёт в 6:05.

Ожидание в Казани — 1 час.

Стоимость перелёта:

  • в одну сторону — от 10 800 руб. (с багажом);
  • туда-обратно — от 21 600 руб. (с багажом).

Фото: © vk.com/kja.aero

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