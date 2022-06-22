24 июня в Красноярске откроется автокинотеатр

В кинотеатре «Мечта» начинаются летние кинопоказы, просмотр фильмов будет проходить на парковке на большом экране автокинотеатра (ул. Мичурина, 30).

24 июня в 23:00 зрителям представят детективный триллер «Матрица времени» (2016, реж. Ри Руссо-Янг).

Билеты можно приобрести здесь.

8 июля зрителей ждёт авантюрная комедия «Блондинка в эфире» (2014, реж. Стивен Брилл).

22 июля — фантастический боевик «Книга Илая» (2009, реж. Альберт Хьюз, Аллен Хьюз).

5 августа запланирован пока мелодрамы «Бессмертные» (2015, реж. Шон Мьюшо).

19 августа покажут криминальную драму «Легенда» (2015, реж. Брайан Хелгеленд).

2 сентября представят отечественную романтическую комедию «Неадекватные люди» (2010, реж. Роман Каримов).

Площадка рассчитана на 30 мест. Стоимость билета с одного автомобиля — 400 рублей. Заезд на парковку начинается за 30 минут до сеанса.

Дополнительная информация по телефону 223-20-15.

Фото: © vk.com/letovmechte