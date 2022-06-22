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В Красноярске прошла акция «Огненные картины войны»

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Красноярск
11:49 22 Июня 2022
акция, война, память, партии, север
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В преддверии Дня памяти и скорби активисты и депутаты партии «Единая Россия», волонтеры Победы, жители города под звуки оркестра зажгли семь тысяч свечей в память о воинах Великой Отечественной войны.

В Красноярске прошла акция «Огненные картины войны»

Красноярск принимает участие в международной акции во второй раз, как город трудовой доблести. В этом году она посвящена 80-летнему юбилею обороны Диксона. Волонтеры выложили из свечей скульптурную композицию «Корабль и обелиск защитникам Диксона». Морской порт Диксон на полуострове Таймыр Красноярского края вошёл в историю Великой Отечественной войны как самая северная точка страны, в которой происходили военные действия. 

В акции принял участие секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного собрания Красноярского края Алексей Додатко: «Наша картина – это сборный образ ледокола «Сибиряков», кораблей «Дюжнев » и «Революционер», героически защищавших Диксон во время Великой Отечественной войны.  Диксон – единственная точка на карте Красноярского края, где шли сражения. Гитлеровский флот пытался взять под контроль северный морской путь, а героический гарнизон Диксона смог отстоять наши территории и не допустить немецкие войска. В истории нашей страны очень много точек на карте, которые стали составляющей великой Победы. 80 лет прошло с этой битвы, но до сих пор эти события делают нас единым народом, дают нам силы для того, чтобы преодолевать трудности сегодня».

В Красноярске прошла акция «Огненные картины войны»

Обелиск мужественным защитникам Диксона - морякам-североморцам и бойцам народного ополчения воздвигнут в материковой части Диксона на сопке Южная 27 августа 1982 года. Автором идеи памятника стал живший и трудившийся на Диксоне художник Владимир Васильевич Королев. Три поднимающиеся к полярному небу стелы-паруса, отлитые из бетона, олицетворяющие единство армии, флота и народа. У основания стел – полусфера, ограниченная линией Северного Полярного круга. С помощью акции организаторы еще раз напомнили жителям региона о подвиге земляков, защитивших русский север.

«В этом году мы выбрали дату, которая связывает Красноярский край с боевыми действиями, с Великой Отечественной войной. Очень важно говорить об этом сегодня, особенно для молодого поколения, сохранять нашу историческую память. Это наши ценности, которые мы должны беречь», - отметил региональный координатор партийного проекта «Историческая память», депутат Законодательного собрания Евгений Петренко.

Также из свечей красноярцы выложили надпись «Красноярск помнит» на Мемориале Победы возле Вечного огня.

В Красноярске прошла акция «Огненные картины войны»

«Такие акции очень важны, они напоминают нам о важных вещах. Они останутся в памяти тех, кто их увидит, заставят еще раз задуматься, как важно было выстоять тогда и вспомнить людей, благодаря которым мы живем сегодня», - подчеркнул депутат Законодательного собрания Красноярского края Виталий Дроздов.

Напомним, в рамках акции «Огненные картины войны» создаются масштабные огненные картины, которые связаны общей темой: «Трагедии и Победы региона и страны в годы войны». Из свечей волонтеры создают  целые образы, связанные с Великой Отечественной войной, вкладу каждого региона в Великую Победу,  как дань памяти тем, кто спас нашу страну и весь мир от фашизма. Международная акция «Огненные картины войны» реализуется Движением «Волонтеры Победы» и партией «Единая Россия» при поддержке Росмолодежи, Роспатриотцентра и Министерства просвещения.

Фото: «Единая Россия»
По материалам «Единой России»

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