В Красноярске прошла акция «Огненные картины войны»

В преддверии Дня памяти и скорби активисты и депутаты партии «Единая Россия», волонтеры Победы, жители города под звуки оркестра зажгли семь тысяч свечей в память о воинах Великой Отечественной войны.

Красноярск принимает участие в международной акции во второй раз, как город трудовой доблести. В этом году она посвящена 80-летнему юбилею обороны Диксона. Волонтеры выложили из свечей скульптурную композицию «Корабль и обелиск защитникам Диксона». Морской порт Диксон на полуострове Таймыр Красноярского края вошёл в историю Великой Отечественной войны как самая северная точка страны, в которой происходили военные действия.

В акции принял участие секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного собрания Красноярского края Алексей Додатко: «Наша картина – это сборный образ ледокола «Сибиряков», кораблей «Дюжнев » и «Революционер», героически защищавших Диксон во время Великой Отечественной войны. Диксон – единственная точка на карте Красноярского края, где шли сражения. Гитлеровский флот пытался взять под контроль северный морской путь, а героический гарнизон Диксона смог отстоять наши территории и не допустить немецкие войска. В истории нашей страны очень много точек на карте, которые стали составляющей великой Победы. 80 лет прошло с этой битвы, но до сих пор эти события делают нас единым народом, дают нам силы для того, чтобы преодолевать трудности сегодня».

Обелиск мужественным защитникам Диксона - морякам-североморцам и бойцам народного ополчения воздвигнут в материковой части Диксона на сопке Южная 27 августа 1982 года. Автором идеи памятника стал живший и трудившийся на Диксоне художник Владимир Васильевич Королев. Три поднимающиеся к полярному небу стелы-паруса, отлитые из бетона, олицетворяющие единство армии, флота и народа. У основания стел – полусфера, ограниченная линией Северного Полярного круга. С помощью акции организаторы еще раз напомнили жителям региона о подвиге земляков, защитивших русский север.

«В этом году мы выбрали дату, которая связывает Красноярский край с боевыми действиями, с Великой Отечественной войной. Очень важно говорить об этом сегодня, особенно для молодого поколения, сохранять нашу историческую память. Это наши ценности, которые мы должны беречь», - отметил региональный координатор партийного проекта «Историческая память», депутат Законодательного собрания Евгений Петренко.

Также из свечей красноярцы выложили надпись «Красноярск помнит» на Мемориале Победы возле Вечного огня.

«Такие акции очень важны, они напоминают нам о важных вещах. Они останутся в памяти тех, кто их увидит, заставят еще раз задуматься, как важно было выстоять тогда и вспомнить людей, благодаря которым мы живем сегодня», - подчеркнул депутат Законодательного собрания Красноярского края Виталий Дроздов.

Напомним, в рамках акции «Огненные картины войны» создаются масштабные огненные картины, которые связаны общей темой: «Трагедии и Победы региона и страны в годы войны». Из свечей волонтеры создают целые образы, связанные с Великой Отечественной войной, вкладу каждого региона в Великую Победу, как дань памяти тем, кто спас нашу страну и весь мир от фашизма. Международная акция «Огненные картины войны» реализуется Движением «Волонтеры Победы» и партией «Единая Россия» при поддержке Росмолодежи, Роспатриотцентра и Министерства просвещения.

Фото: «Единая Россия»

По материалам «Единой России»