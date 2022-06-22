41-летнего жителя Красноярска подозревают в реабилитации нацизма

Красноярца подозревают в публичной реабилитации нацизма.

В октябре 2020 года и с апреля по сентябрь 2021 года 41-летний мужчина в своей квартире по ул. Караульной, используя страницу под вымышленным именем в различных сообществах соцсети под записями пользователей оставлял комментарии с положительной оценкой действиям нацисткой армии и отрицающие факт победы русских в Великой Отечественной войне.

На основании материалов, представленных органами полиции, возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ, сообщают на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Расследование продолжается.

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