В Богучанском районе лесоперерабатывающие предприятия заплатят крупные штрафы

Жители пос. Таёжный не раз жаловались в Минэкологии края о сильной задымленности и запахе гари в воздухе из-за возгорания отходов лесопиления на промплощадках. Инспекторы экологического надзора проверили лесоперерабатывающие предприятия, пишут на сайте правительства Красноярского края.

Было установлено, что на производственной площадке ООО «Дракон РТ» опилки и горбыль. Это наносит вред почве и влечёт риск возгорания. Предприятие привлечено к административной ответственности — заплатит штраф 700 тысяч рублей. Также нарушитель должен выплатить ущерб, причинённый почве, — 38,7 млн руб.

Кроме этого, на промплощадке ООО «ДПХ-12» не предусмотрено мест складирования лесопильных отходов, это привело к загрязнению почвы. У организации отсутствует необходимая документация на транспортировку и утилизацию опилок и горбыля. ООО «ДПХ-12» должно заплатить штраф 200 тыс. руб.

— При проведении проверок мы столкнулись с серьёзным сопротивление бизнеса и нежеланием выполнять природоохранные требования. Нарушители либо будут работать по закону, либо не будут работать совсем, — рассказала Юлия Гуменюк, заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Сообщать об экологических нарушениях можно круглосуточно по тел. 8800-20-11-116.