В Красноярске почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны

В День памяти и скорби в Красноярске состоялась церемония возложения венков и цветов к Вечному огню Мемориала Победы.

Участие приняли губернатор Красноярского края Александр Усс, председатель Заксобрания Алексей Додатко, глава города Сергей Ерёмин, митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон, представители ветеранских организаций и военнослужащие.

Память советских солдат собравшиеся почтили минутой молчания.

Напомним, 22 июня все россияне почтут минутой молчания память павших в Великой Отечественной войне. В Красноярском крае она будет объявлена в 16 часов 15 минут. В этот момент приостановят эфиры телерадиокомпаний. Диктор Игорь Кириллов обратится к жителям России, чтобы под удары метронома люди остановились и вспомнили героев Великой Отечественной войны.

Фото: © Александр Черных