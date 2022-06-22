Красноярский край попал в топ-10 российских регионов по социальному благополучию

Красноярский край был включен в список 10 лучших регионов России по социальному благополучию. Данный рейтинг составили эксперты фонда развития гражданского общества.

Как рассказали в правительстве Красноярского края, список составляли по итогам I квартала текущего года. В нем наш регион оказался на десятой позиции. Первое место в списке занял Ямало-Ненецкий автономный округ, следом идет столица РФ, тройку замкнула Магаданская область.

При составлении рейтинга эксперты основывались на соотношении показателей средней зарплаты к стоимости «потребительской корзины», которая была составлена по данным Росстата по итогам I квартала текущего года. К примеру, в Красноярском крае средняя зарплата на первое марта составила 59 812 рублей, стоимость «потребительской корзины» - 20 201 рубль, индекс благополучия оказался равен 2,96.

Также исследования экспертов показали, что средний индекс социального благополучия во всех субъектах РФ в сравнении с началом года снизился на 0,21. В сравнении с I кварталом минувшего года данный показатель упал на 0,1. При этом специалисты заявили, что данные цифры намного ниже темпов инфляции за последние 6 месяцев, которая была вызвана в том числе внешнеэкономическими факторами.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости