На правобережье Красноярска образовалась пробка из-за аварии на Предмостной площади

Утром в среду, 22 июня, на правобережье Красноярска образовалась большая пробка из-за ДТП на Предмостной площади прямо перед въездом на Коммунальный мост. По официальным данным, произошло столкновение КАМАЗа и иномарки. Из-за этого трудности при передвижении испытывают автомобилисты, двигаясь по Красноярскому рабочему, Матросова и Семафорной.

— Мы ехали с пассажирами со стороны Затона в сторону Пашенного на маршрутном автобусе и в какой-то момент водитель не выдержал и повез нас через дворы, сказав: "Так быстрее проедем", — рассказывает подписчица sibnovosti.ru

Также пользователи соцсетей отмечают, что на Матросова произошло еще два ДТП, что осложняет и так непростую дорожную ситуацию.

Фото: t.me/borusio