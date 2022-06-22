Еще 5 участников драки на Южном рынке арестовали в Красноярске

В Красноярске еще пять участников конфликта на Южном рынке были заключены под арест. Данную информацию сообщили в ГУ МВД России по краю 22 июня.

По официальным данным, Центральным районным судом было назначено 7 суток ареста пятерым участникам конфликта по ст. «Мелкое хулиганство». Таким образом, арестовано уже 11 иностранцев.

Добавим, что правоохранители проводят расследование по уголовным делам по ст. «Побои».

Ранее Sibnovosti писали о том, что на Южном рынке произошла массовая драка.

Фото: Андрей Старостин/РИА Новости