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Еще 5 участников драки на Южном рынке арестовали в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
11:20 22 Июня 2022
драка, красноярск, арест, преступление, полиция
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В Красноярске еще пять участников конфликта на Южном рынке были заключены под арест. Данную информацию сообщили в ГУ МВД России по краю 22 июня.

По официальным данным, Центральным районным судом было назначено 7 суток ареста пятерым участникам конфликта по ст. «Мелкое хулиганство». Таким образом, арестовано уже 11 иностранцев.

Добавим, что правоохранители проводят расследование по уголовным делам по ст. «Побои».

Ранее Sibnovosti писали о том, что на Южном рынке произошла массовая драка.

 

Фото: Андрей Старостин/РИА Новости

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