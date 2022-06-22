20 тыс рублей штрафа заплатит поставщик продуктов из Кодинска за отсутствие медкнижек

В Красноярском крае индивидуальному предпринимателю, который является поставщиком пищевых продуктов, предстоит выплатить денежный штраф. Как установили специалисты регионального Управления Роспотребнадзора, ИП поставлял продукты в детские сады Кодинска. При этом у предпринимателя не было медкнижек, а также у тех, кто осуществлял перевозку, погрузку и выгрузку продуктов.

В результате виновника привлекли к административной ответственности, назначив штраф на 20 тысяч рублей.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости