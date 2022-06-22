В Красноярске на благоустройство экопарка «Юдинская долина» выделили 60 млн рублей

В краевой госпрограмме «Развитие культуры и туризма» на реализацию первой очереди благоустройства территории экопарка «Юдинская долина» отражены 60 млн рублей. об этом пишут на сайте правительства Красноярского края.

Средства направят на обустройство входной зоны, дорожно-тропиночной сети, организацию освещения, установку МАФов и навигации. Планируется, что в год экопарк «Юдинская долина» будут посещать около 200 тысяч человек.

Новая рекреационная зона примкнёт к «Гремячей гриве». Проект парка «Юдинская долина» уникальный для Красноярска. Он дополнит зелёный парковый пояс, который формируется в городе. Сейчас в него входят «Гремячая грива», «Татышев-парк», национальный парк «Столбы» и Николаевская сопка.

Напомним, «Юдинскуя долину» откроют на месте заброшенной плодово-ягодной станции. Раньше на этом месте находилась дача известного красноярского купца, предпринимателя-промышленника Геннадия Юдина.

Создать новое пространство предложили представители науки. В настоящее время план благоустройства находится в разработке, а на месте территории идёт уборка на внебюджетные средства. В будущем здесь создадут места для пикников, детские площадки и появятся сады, где посетители смогут собирать ягоды и фрукты. Всего парке планирую создать три зоны: рекреационную, научную и спортивную. Общая площадь составит 200 гектаров.