Мэр Сергей Еремин рассказал о благоустройстве трех набережных в Красноярске

Глава Красноярска Сергей Еремин провел инспекцию на трех набережных, которые благоустроят в рамках текущего сезона.

Первая набережная расположена за Майпарком и ее создают с нуля. Как отметил мэр города, достопримечательностями этой набережной будут смотровые площадки в виде ладей. На данный момент специалисты построили два яруса, а также планируют установить детскую площадку. В планах создать пандус, который соединит набережную с дорогой в районе Майпарка.

Еще одна набережная находится вдоль проспекта Ульяновский, который также известен как Зеленый берег. С закольцованными дорожками получится около трех километров. Планируется создание променада вдоль проспекта, аллея для пешеходов вдоль реки и велодорожка. По словам Сергея Еремина, красноярцев впечатлят большие качели, которые появятся на склоне с видом на Енисей. Для юных жителей города на набережной установят две детские площадки, а для любителей активного отдыха – спортивные.

Третья набережная будет создана на правом берегу Качи. В текущем сезоне проводятся заключительные мероприятия по благоустройству: от Вейнбаума до Белинского. Большая часть работ уже выполнена, сейчас проводится реставрация кованой беседки. На набережной планируют установить лавочки с урнами и светильники-торшеры. Кроме того, подрядчик расширит пешеходную дорожку благодаря деревянному балкону.

Фото: admkrsk.ru