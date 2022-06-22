В Минусинске один из убийц главного редактора издания «Тон-М» получил 17 лет колонии

Городской суд Минусинска вынес приговор одному из обвиняемых в убийстве главного редактора местной газеты «ТОН-М» Дмитрия Попкова, пишут на сайте красноярского краевого суда.

Дмитрий Попков был убит по заказу депутата Минусинского районного совета Исы Хашиева. Исполнителями выступили местные жители Николай Горюнов и Виктор Шестаков.

Причиной убийства стали неприязненные отношения между главным редактором и депутатом, вызванные конфликтом на выборах главы района в 2016 году. Попкова застрелили возле его дома 24 мая 2017 года.

Д.А. Горюнов, ранее заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, стал первым осуждённым по уголовному делу, он обвинялся также в вовлечении несовершеннолетнего в преступление, в хищении оружия и боеприпасов и их незаконном хранении. Горюнов приговорён к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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