Международный студенческий турнир по гольфу пройдет в Красноярске

В следующем году Красноярск примет международный турнир по гольфу среди студентов. Планируется, что соревнования пройдут в августе-сентябре в гольф-клубе эко-парка «Юдинская долина», строящегося в Октябрьском районе.

По словам президента федерации гольфа края Валерия Чебина, в Красноярском крае гольф развивается на протяжении нескольких лет, однако в основном на студенческом уровне. Так, например, в минувшем году команда от нашего региона завоевала Кубок России, чемпионат и первенство страны. Также Валерий Чебин отметил, что после создания 18-луночного поля будет возможность развивать гольф на профессиональном уровне.

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Фото: kraysport.ru