В Красноярском крае будет открыт современный комплекс по производству молока

В Красноярском крае будет построен еще один современный комплекс по производству молока, который рассчитан на 2,3 тысячи дойных коров. При этом общее число животных составит свыше 7,5 тысяч голов.

Как сообщили в правительстве края, строительством комплекса в Курагинском районе занимается АО «Березовское», планирующее ввести предприятие в работу этой осенью. В настоящее время строители заливают бетоном производственные площадки, занимаются строительством силосных траншей и установкой оборудования. Общая стоимость проекта составляет 2,8 млрд рублей.

На территории комплекса будет установлено современное оборудование. Так, например, там появится автоматическая система доения на 60 голов, а также система навозоудаления навозоудаления для беспривязного содержания. Данная система позволит перерабатывать отходы для получения натуральных удобрений.

Планируется, что на ферме будут созданы рабочие места для 130 человек. В год комплекс будет производить порядка 20,7 тысяч тонн молока.

Отметим, что в минувшем году в Красноярском крае было реализовано четыре инвестпроекта в животноводстве, пищевой и перерабатывающей промышленности на 5,6 млрд рублей. Самые крупные – в молочном скотоводстве, среди которых комплекс АО «Тубинск», расположенный в Краснотуранском районе.



Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края