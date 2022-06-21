Строительство подземного перехода через Дубровинского отложили в Красноярске

В Красноярске был отложен старт строительства подземного перехода через Дубровинского. Как выяснилось, УФАС было вынесено предписание о необходимости устранения замечаний в проектно-сметной документации.

Изменения необходимо внести в течение двух недель. Еще полтора месяца потребуется для согласования изменений. В связи с этим строительство перехода может стартовать в конце лета или начале осени текущего года.

По мнению главы Красноярска Сергея Еремина, довольно трудно говорить о том, сколько в результате это может занять времени. Поэтому о примерной дате начала работ говорить преждевременно.

Фото: Никиты Алексеева