Дети младше 7 лет с завтрашнего дня смогут ездить в городских и пригородных поездах КрасЖД бесплатно

С завтрашнего дня, 22 июня, проезд в городских и пригородных поездах Красноярской железной дороги для пассажиров младше 7 лет станет бесплатным.

Это стало возможным в связи со вступлением в силу Федерального закона от 11.06.2022 г. № 178-ФЗ «О внесении изменения в статью 83 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации», предоставляющий пассажирам поездов пригородного сообщения право провозить бесплатно детей в возрасте не старше семи лет.

Проезд маленьких пассажиров не требует оформления билета. При необходимости для подтверждения возраста ребенка сопровождающим его взрослым необходимо иметь при себе свидетельство о рождении.

Отметим, данные изменения в законодательстве коснулись, прежде всего, проезда в поездах городского и пригородного сообщения детей в возрасте от 5 до 7 лет, билеты на которых, в соответствии с законодательством, ранее оформлялись с 50-процентной скидкой.

В 2021 году поездами Красноярской железной дороги в Красноярском крае, республике Хакасии и Кемеровской области перевезено почти 45 тысяч пассажиров этой возрастной категории, с начала 2022 года – более 18 тысяч.

Проезд детей младше 5 лет был бесплатным и ранее.

Подробную информацию о льготах на проезд в городских и пригородных поездах Красноярской железной дороги можно получить на сайте компании «Краспригород».

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД