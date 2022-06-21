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Дети младше 7 лет с завтрашнего дня смогут ездить в городских и пригородных поездах КрасЖД бесплатно

Главная Общество
Красноярск
16:11 21 Июня 2022
дети, железные дороги, поезда, маршруты, перевозки
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С завтрашнего дня, 22 июня, проезд в городских и пригородных поездах Красноярской железной дороги для пассажиров младше 7 лет станет бесплатным.

Это стало возможным в связи со вступлением в силу Федерального закона от 11.06.2022 г. № 178-ФЗ «О внесении изменения в статью 83 Федерального закона от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации», предоставляющий пассажирам поездов пригородного сообщения право провозить бесплатно детей в возрасте не старше семи лет.

Проезд маленьких пассажиров не требует оформления билета. При необходимости для подтверждения возраста ребенка сопровождающим его взрослым необходимо иметь при себе свидетельство о рождении.

Отметим, данные изменения в законодательстве коснулись, прежде всего, проезда в поездах городского и пригородного сообщения детей в возрасте от 5 до 7 лет, билеты на которых, в соответствии с законодательством, ранее оформлялись с 50-процентной скидкой.

В 2021 году поездами Красноярской железной дороги в Красноярском крае, республике Хакасии и Кемеровской области перевезено почти 45 тысяч пассажиров этой возрастной категории, с начала 2022 года – более 18 тысяч.

Проезд детей младше 5 лет был бесплатным и ранее.

Подробную информацию о льготах на проезд в городских и пригородных поездах Красноярской железной дороги можно получить на сайте компании «Краспригород».

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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