21 июня
Красноярск
погода +18 °C
54.71
 
€ 57.46
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае ЕГЭ на 100 баллов написали ещё 12 выпускников

Главная Общество
Красноярск
17:10 21 Июня 2022
егэ, в красноярском крае, красноярск, общество
версия для печати Ico_print

Стали известны результаты ЕГЭ по физике и истории. Историю сдавал 1 781 выпускник 11 из них получили 100 баллов, 20 ребятам не хватило до максимального результата всего четырёх баллов. 229 участников получили более 80 баллов.

Три стобалльника из Красноярска, есть выпускники из Назарово, Канска, Норильска, Зеленогорска, Курагинского, Каратузского, Минусинского и Дзержинского районов.

По физике экзамен написали 2 067 человек. Анастасия Цветкова, выпускница краевой школы для одарённых детей «Школа космонавтики» единственная получила 100 баллов по предмету.

6 человек написали ЕГЭ на 99 баллов, 143 участника выполнили работу на высокие баллы (свыше 80).

Основная волна ЕГЭ завершилась сегодня экзаменом по информатике и ИКТ. С 23 июня начнутся резервные дни для сдачи всех предметов.

Окончательные итоги можно будет подводить не ранее, чем 15 июля.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае будет открыт современный комплекс по производству молока

В Красноярском крае будет открыт современный комплекс по производству молока

21 Июня 2022 г.
Комплекс будет работать в Курагинском районе
Новости Красноярска: В Красноярске для участников долевого возобновили строительство домов

В Красноярске для участников долевого возобновили строительство домов

21 Июня 2022 г.
Достроят дома в 2023 году
Новости Красноярска: Строительство подземного перехода через Дубровинского отложили в Красноярске

Строительство подземного перехода через Дубровинского отложили в Красноярске

21 Июня 2022 г.
Данную информацию журналистам подтвердил Сергей Еремин
Новости Красноярска: 22 июня в Красноярске ожидаются грозы и жара до +32 градусов

22 июня в Красноярске ожидаются грозы и жара до +32 градусов

21 Июня 2022 г.
При возникновении ситуации, угрожающей жизни, звоните по телефонам 101, 102
Новости Красноярска: В Красноярском крае за чертой бедности живут 16 % населения

В Красноярском крае за чертой бедности живут 16 % населения

21 Июня 2022 г.
Возобновление реального роста доходов стоит ждать не ранее 2023 года
Новости Красноярска: Дети младше 7 лет с завтрашнего дня смогут ездить в городских и пригородных поездах КрасЖД бесплатно

Дети младше 7 лет с завтрашнего дня смогут ездить в городских и пригородных поездах КрасЖД бесплатно

21 Июня 2022 г.
Проезд маленьких пассажиров не требует оформления билета
Новости компаний
20/06
Пришел. Увидел. Поступил! В Университете Решетнёва началась приёмная кампания-2022
20/06
«Дела судебные. Деньги верните!» - популярное шоу на телеканале «Мир»
17/06
Комбинат «Волна» – одно из лучших предприятий Красноярска в области социального партнерства и охраны труда
16/06
Лучшие районы Дубая для покупки недвижимости в 2022 году
14/06
Какую дебетовую карту лучше оформить?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске задержали всех участников массовой драки на Южном рынке

В Красноярске задержали всех участников массовой драки на Южном рынке

18 Июня 2022 г.
Их доставили в полицию
Новости Красноярска: Массовая драка произошла на Южном рынке Красноярска

Массовая драка произошла на Южном рынке Красноярска

18 Июня 2022 г.
Двое обратились за медицинской помощью
Новости Красноярска: Еще трое жителей Красноярского края погибли в ходе спецоперации

Еще трое жителей Красноярского края погибли в ходе спецоперации

18 Июня 2022 г.
Двое из них служили по контракту, один отправился на Украину добровольцем
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru