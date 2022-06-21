В Якутии с радаров пропал самолёт

В Якутии пропал самолёт Ан-2, который летел рейсом Ус Хатын-Вертикальный.

В 06:20 мск в МЧС сообщили о том, что Ан-2 не приземлился на площадке «Вертикальный» в назначенное время. На борту находятся два члена экипажа, один пассажир, а также тонна груза.

Исчезнувший самолёт принадлежит частной организации. На розыски направили вертолёт Ми-8, кроме этого, вылетел самолет Ан-26 со спасателями, сообщает авиакомпания «Полярные авиалинии».

СК возбудил дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ.

Фото: РИА Новости / Илья Наймушин