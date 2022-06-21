В Новосибирске при крушении яхты погиб московский художник

В Новосибирске 20 июня похоронили художника-иллюстратора Алексея Астанкова, в творческих кругах его знали под именем Торвальдсена.

Он работал художником в игровых компаниях, занимался графикой в тематике средневековья и кельтских мотивов. Алексей жил в Москве, навещал в Новосибирск мать и друзей. В родном городе он отдыхал, катался на яхтах.

Художник утонул 18 июня после крушения яхты. Несмотря на спасательный жилет, он провёл несколько часов в шторме вдали от берега, поэтому не смог спастись.

Фото: © vk.com/ekaterina_astankova