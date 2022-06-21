В 56 муниципалитетах Красноярского края был отменен особый противопожарный режим

В Красноярском крае, 21 июня, официально перестал действовать особый противопожарный режим на территории 55 муниципалитетов и краевого центра. Также были отменены действующие запреты и ограничения.

Как заявили в правительстве края, в пяти муниципалитетах, наоборот, начал действовать особый противопожарный режим. Так, с сегодняшнего дня, данный режим ввели на территории Норильска, Туруханского, Таймырского Долгано-Ненецкого, Северо-Енисейского и Эвенкийского районов.

Таким образом, населению перечисленных территорий запретили жечь костры, ходить в леса, сжигать мусор и сухую растительность.

По словам руководителя по ГО ЧС Красноярского края Евгения Мусса, в арктической зоне региона сейчас сухая и ветреная погода, способствующая распространению огня. Поэтому главы муниципальных образований должны уделить огромное внимание, проинформировав местных жителей о введенных запретах и ограничениях особого противопожарного режима.

Напомним, что в Красноярском крае по факту выжигания сухой травы в населенных пунктах было заведено свыше трех тысяч административных дел. К ответственности привлекли более 1,3 тысяч человек.

Фото: t.me/krasgochs