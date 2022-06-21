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Дети в интернете: Красноярский «Ростелеком» провел интерактивный урок по кибербезопасности

Главная Общество
Красноярск
14:05 21 Июня 2022
образование, дети, технологии, оператор, безопасность
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Специалисты Красноярского филиала «Ростелекома» встретились с воспитанниками детского дома и рассказали о правилах безопасного поведения в интернете. Мероприятие, организованное под эгидой Альянса по защите детей в цифровой среде, прошло в формате интерактивного урока, на котором ребята слушали лекцию, смотрели ролики про виртуальные угрозы, дискутировали и участвовали в тематической викторине.

«Дети, которым по 10–15 лет, пользуются гаджетами, посещают сайты, общаются в социальных сетях, но порой даже не догадываются о том, какие угрозы могут существовать в цифровой среде. При этом опасность представляют не цифровые технологии сами по себе, а люди, использующие их в нечистоплотных целях. Наша задача — научить детей быть осмотрительными в интернете и дать им конкретные практические советы, чтобы избежать разных неприятностей», — сказал Вячеслав Ковалев, руководитель направления по информационной безопасности Красноярского филиала «Ростелекома».

Киберурок заинтересовал не только детей, но и взрослых — педагогов и воспитателей детского дома. Среди тем, которые совместно обсуждали, — фишинговые сайты и способы их распознавания, правила парольной защиты, вредоносные программы, буллинг, а также электронные денежные операции.

«Не у всех, но у многих воспитанников детских домов есть смартфоны или планшеты, и им дозированно позволяют пользоваться гаджетами, выходить в интернет. Безусловно, дети должны иметь доступ к благам цифровизации, но в то же время мы, взрослые, обязаны позаботиться об их безопасности. Урок произвел впечатление, ребята быстро погрузились в тему, активно отвечали на вопросы и приводили примеры из своей жизни. Это хорошая практика, и ее следует продолжать, встречаясь с детьми из разных учреждений», — считает Руслан Мокроусов, руководитель Красноярского регионального фонда «Красноярье без сирот».

Чтобы дети могли даже самостоятельно разобраться в уловках кибермошенников, сотрудники «Ростелекома» подарили детскому дому книгу IT-журналиста Станислава Макарова «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир». Это хорошо структурированное многостраничное издание, в котором простыми и понятными словами автор рассказывает об основных правилах безопасности в интернете.

Возрастная категория 6+

Фото: ПАО «Ростелеком»
По материалам ПАО «Ростелеком»

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