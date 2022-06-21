СУЭК-Красноярск примет на производственную практику более 80 студентов

Более 80 студентов вузов и техникумов в 2022 году пройдут производственную практику на предприятиях Сибирской угольной энергетической компании в Красноярском крае.

Производственная практика является одним из направлений комплексной программы СУЭК по формированию кадрового резерва не только Компании, но и угольной промышленности в целом. Профориентационная и кадровая программа охватывают все ступени: это детский сад – "пилотный" проект, направленный на знакомство дошколят с инженерно-техническими профессиями, сегодня реализуется в городе Шарыпово, общеобразовательная школа, профессиональные и высшие учебные заведения, и непосредственно предприятия – на базе которых созданы учебно-курсовые комбинаты для повышения квалификации и получения смежной профессии.

"Молодежь приходит очень хорошая – все практиканты ответственные, исполнительные, целеустремленные! - хвалит ребят одна из наставников, участковый маркшейдер Бородинского разреза Елена Тупалова. - Студенты-маркшейдеры Иршинского техникума горных разработок имени В.П. Астафьева проходят у нас на разрезе практику впервые, и мы ими довольны!"

Довольны тем, как их встречают в СУЭК, и сами студенты.

"Я в восторге от нашей практики, от Бородинского разреза – все работает слажено, как большой организм, - делится впечатлениями студент Иршинского техникума Никита Макаренко. - Несмотря на то, что на преддипломную практику нас приглашают предприятия Хабаровска, Челябинска, я бы с большим удовольствием вернулся в родной город, на наш разрез".

Добавим, что за последние три года работу на предприятиях СУЭК в Красноярском крае получили 45 молодых специалистов из партнерских учебных заведений – Института горного дела, геологии и геотехнологий Сибирского федерального университета, Красноярского института железнодорожного транспорта, Назаровского энергостроительного техникума, Иршинского техникума горных разработок имени В.П. Астафьева.

Фото: пресс-служба АО "СУЭК-Красноярск

По материалам пресс-службы АО "СУЭК-Красноярск