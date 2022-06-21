В Красноярске в Николаевке построят ливневую канализацию за 223 млн рублей

Мэрия Красноярска объявила о начале торгов для выбора подрядной организации, которая построит ливневую канализацию в районе Николаевского проспекта.

По официальным данным, максимальная стоимость контракта – 223 млн рублей. Согласно условиям, подрядчик должен будет построить систему сбора и отвода ливневых сточных вод с улицы Дачной и 2-й Огородной, а также склона Афонтовой горы. Все работы должны быть завершены к октябрю следующего года.

Кроме того, специалисты занимались разработкой проекта по укреплению Афонтовой горы. Данный проект уже получил положительной заключение госэкспертизы. Первый этап строительства удерживающего сооружения в районе домов на Дачной, 37 – 2-я Огородная, 25 должен стартовать уже в этом году.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости