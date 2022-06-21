21 июня
Красноярск
погода +23 °C
56.17
 
€ 58.8
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На красноярском острове Отдыха появится инклюзивный парк

Главная Общество
Красноярск
13:12 21 Июня 2022
общество, красноярск, дети, парк
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

Первый инклюзивный парк появится в городе в августе-октябре вдоль аллеи между Дворцом спорта им. Ивана Ярыгина и Государственной инспекцией по маломерным судам. Его площадь будет 3,5 тысячи квадратных метров.

Проект разработан в рамках программы «Игра» красноярской компанией «Арт-строй» в сотрудничестве с Фондом «Обнажённые сердца».

По заказу МАУ «Центр спортивных клубов» строители обустроят на территории игровые и спортивные площадки для ребятишек разного возраста, песочницу, площадку для занятий воркаутом и зелёный сад.

100 малых архитектурных форм для парка уже есть: горки, качели, скамейки и уличные тренажёры передал Фонд «Обнажённые сердца».

Отметим, что в первую очередь парк рассчитан на детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.

Наконец, у нас появится место, где ребятишки с особенностями развития смогут почувствовать себя, как дома. Парк станет прекрасным дополнением к скверу «Светлый», где всё оборудовано для удобства людей с нарушениями зрения, — делится депутат городского Совета Наталья Каптелина.

Совсем скоро МАУ «ЦСК» объявит конкурс по поиску подрядной организации, а в середине лета строители приступят к работам. Им необходимо будет подготовить основание парка и уложить резиновое покрытие, очистить территорию от аварийных деревьев, за которыми много лет никто не ухаживал. В парке высадят более 500 деревьев и кустарников.

На красноярском острове Отдыха появится инклюзивный парк

В этом месте тополь очень опасен для прохожих — это так называемый ветровальный тополь. Его ветки ломаются даже при малейшем ветре. Деревья очень густо растут, поэтому они выросли слишком высокими. Много лет за ними никто не ухаживал, — рассказала доцент кафедры селекции и озеленения института лесных технологий СибГУ им. М.Ф. Решетнёва Татьяна Аксянова.

В будущем рядом с парком планируется строительство Центра физической культуры и спорта для детей и взрослых с особенностями развития. Кстати, в Центре можно будет пройти курсы лечебной физкультуры и массажа.

На красноярском острове Отдыха появится инклюзивный парк

На данный момент люди с ограниченными возможностями здоровья занимаются спортом в клубах по месту жительства и на разных спортивных объектах. Необходимо сделать для них единый Центр, куда будет легко добраться и с правого, и с левого берегов, — отметил руководитель главного управления по физической культуре и спорту администрации Красноярска Валерий Черноусов.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Омскому депутату грозит десять лет лишения свободы за фейки о российской армии

Омскому депутату грозит десять лет лишения свободы за фейки о российской армии

21 Июня 2022 г.
СКР предъявил обвинение по семи эпизодам
Новости Красноярска: В Минэкологии Красноярского края рассказали о мониторинге воздуха

В Минэкологии Красноярского края рассказали о мониторинге воздуха

21 Июня 2022 г.
Повышенный уровень концентраций загрязняющих веществ - 0,04 %
Новости Красноярска: В Красноярске в «Тихих зорях» перекроют дорогу до 23 июня

В Красноярске в «Тихих зорях» перекроют дорогу до 23 июня

21 Июня 2022 г.
Движение для автотранспорта перекрыто уже с сегодняшнего дня
Новости Красноярска: Пушистый манул попал в фотоловушки в Саяно-Шушенском заповеднике

Пушистый манул попал в фотоловушки в Саяно-Шушенском заповеднике

21 Июня 2022 г.
Кадры животного были получены еще в начале марта
Новости Красноярска: В Красноярске начал работу бизнес-отряд старшеклассников

В Красноярске начал работу бизнес-отряд старшеклассников

21 Июня 2022 г.
Проект запустили в пилотном режиме
Новости Красноярска: Триатлонисты из Красноярского края заработали золото и серебро чемпионата России

Триатлонисты из Красноярского края заработали золото и серебро чемпионата России

21 Июня 2022 г.
Всероссийские соревнования проходили в Казани
Новости компаний
20/06
Пришел. Увидел. Поступил! В Университете Решетнёва началась приёмная кампания-2022
20/06
«Дела судебные. Деньги верните!» - популярное шоу на телеканале «Мир»
17/06
Комбинат «Волна» – одно из лучших предприятий Красноярска в области социального партнерства и охраны труда
16/06
Лучшие районы Дубая для покупки недвижимости в 2022 году
14/06
Какую дебетовую карту лучше оформить?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае обнаружено тело второй утонувшей весной девочки

В Красноярском крае обнаружено тело второй утонувшей весной девочки

16 Июня 2022 г.
Следственный комитет РФ по Красноярскому краю назначил судмедэкспертизу
Новости Красноярска: Еще трое жителей Красноярского края погибли в ходе спецоперации

Еще трое жителей Красноярского края погибли в ходе спецоперации

18 Июня 2022 г.
Двое из них служили по контракту, один отправился на Украину добровольцем
Новости Красноярска: В Красноярском крае землю стоимостью более 4 млн продали за 49 тысяч рублей

В Красноярском крае землю стоимостью более 4 млн продали за 49 тысяч рублей

20 Июня 2022 г.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество)
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru