На красноярском острове Отдыха появится инклюзивный парк

Первый инклюзивный парк появится в городе в августе-октябре вдоль аллеи между Дворцом спорта им. Ивана Ярыгина и Государственной инспекцией по маломерным судам. Его площадь будет 3,5 тысячи квадратных метров.

Проект разработан в рамках программы «Игра» красноярской компанией «Арт-строй» в сотрудничестве с Фондом «Обнажённые сердца».

По заказу МАУ «Центр спортивных клубов» строители обустроят на территории игровые и спортивные площадки для ребятишек разного возраста, песочницу, площадку для занятий воркаутом и зелёный сад.

100 малых архитектурных форм для парка уже есть: горки, качели, скамейки и уличные тренажёры передал Фонд «Обнажённые сердца».

Отметим, что в первую очередь парк рассчитан на детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.

— Наконец, у нас появится место, где ребятишки с особенностями развития смогут почувствовать себя, как дома. Парк станет прекрасным дополнением к скверу «Светлый», где всё оборудовано для удобства людей с нарушениями зрения, — делится депутат городского Совета Наталья Каптелина.

Совсем скоро МАУ «ЦСК» объявит конкурс по поиску подрядной организации, а в середине лета строители приступят к работам. Им необходимо будет подготовить основание парка и уложить резиновое покрытие, очистить территорию от аварийных деревьев, за которыми много лет никто не ухаживал. В парке высадят более 500 деревьев и кустарников.

— В этом месте тополь очень опасен для прохожих — это так называемый ветровальный тополь. Его ветки ломаются даже при малейшем ветре. Деревья очень густо растут, поэтому они выросли слишком высокими. Много лет за ними никто не ухаживал, — рассказала доцент кафедры селекции и озеленения института лесных технологий СибГУ им. М.Ф. Решетнёва Татьяна Аксянова.

В будущем рядом с парком планируется строительство Центра физической культуры и спорта для детей и взрослых с особенностями развития. Кстати, в Центре можно будет пройти курсы лечебной физкультуры и массажа.