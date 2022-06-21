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Жителю Красноярска дали условный срок за избиение беременной сожительницы

Главная Общество
Красноярск
14:55 21 Июня 2022
преступление, суд, ребенок, красноярск
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Жителя Красноярска приговорили к условному сроку за истязание беременной подруги. Как сообщили в прокуратуре Красноярского края, с декабря 2020 по август 2021 г. мужчина в нетрезвом виде избивал беременную женщину, которая жила с ним в одной квартире. По решению суда красноярцу дали три года условно с испытательным сроком три года.

Также стало известно о том, что сама женщина сейчас находится в тюрьме. В июне прошлого года она родила ребенка, а в августе того же года в нетрезвом виде придавила его. После этого ребенок скончался. В этой связи женщина была приговорена к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

Фото: Андрей Старостин/РИА Новости

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