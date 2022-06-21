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Новый корпус детской инфекционной больницы откроют на Московской в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
14:25 21 Июня 2022
здравоохранение, депутаты, больница, красноярск
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В Красноярске на улице Московской планируют открыть новый корпус детской инфекционной больницы на 80 мест. Об этом в своем Telegram-канале, 21 июня, написал депутат заксобрания Красноярского края Илья Зайцев со ссылкой на слова министра здравоохранения Бориса Немика.

Напомним, что ранее корпус детской инфекционной больницы был расположен на Карла Маркса, однако он был закрыт.

В настоящее время в здании нового медучреждения проходит завершающая часть ремонтных работ. Новый корпус планируют открыть в этом году.

Также стало известно о том, что сейчас решается вопрос о возведении нового инфекционного корпуса БСМП.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

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