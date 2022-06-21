В Красноярском крае за чертой бедности живут 16 % населения

РИА Новости опубликовали рейтинг по доходам населения в России в первом полугодии, возглавили который Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа и Москва. В конце списка — Тува, Ингушетия и Алтай.

Красноярский край располагается на 32 строчке. В нашем регионе 16,1 % населения живёт за чертой бедности.

По мнению аналитиков, в ближайший год вряд ли стоит ожидать позитивных тенденций, связанных с ростом доходов и сокращением бедности. Возобновление реального роста доходов стоит ждать не ранее 2023 года.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко