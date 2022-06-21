Жители Красноярского края жалуются на сервисы по ремонту цифровой техники

Десятки жителей Красноярского края стали жертвами недобросовестных работников сервисов по ремонту цифровой техники.

Как рассказали в краевом Управлении Роспотребнадзора, все обманутые люди обращались в сервисы по мобильному или через интернет. После этого домой к потребителям приезжал курьер, который забирал технику. Также он предоставлял людям договор о проведении диагностики техники.

После диагностики потребителям звонили из сервиса и говорили о необходимых ремонтных работах, которые необходимо провести. Кроме того, людям называли стоимость услуги, которая была бы приемлема для них. После ремонтных работ с людьми связывались и говорили о том, что цена услуги выросла в несколько раз. Если человек отказывался, то от него требовали оплату за диагностику и доставку. К слову, оплата за данные услуги, была тоже необоснованно завышенной.

В том случае, если потребители оплачивали ремонтные работы своей техники, то после ее получения понимали, что неполадки не были устранены.

Согласно закону, запрещено выполнение исполнителем дополнительных работ, услуг за плату без согласия потребителя. Потребитель вправе отказаться от оплаты таких работ, а если они были оплачены, то вправе требовать от исполнителя возврата уплаченной суммы.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости