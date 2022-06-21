В Красноярске осудят мужчину, сбившего кадета

В Красноярске ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия окончено расследование уголовного дела о ДТП, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью. Перед судом предстанет красноярец, сбивший подростка.

Мужчине предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ.

По поручению Председателя СК России ход расследования находился на контроле в центральном аппарате ведомства.

1 декабря 2021 года, обвиняемый на автомобиле ехал по транспортному проезду со стороны ул. Малиновского в сторону ул. Молокова и наехал на 16-летнего учащегося КГБОУ «Красноярский кадетский корпус имени А.И. Лебедя» — профильного кадетского класса СК России. Подросток после окончания учебных занятий шёл в попутном направлении вдоль правого края дороги в сторону своего дома. Мужчина с места происшествия скрылся и скрыл следы преступления — заменил разбитое ветровое стекло.

Позже юношу обнаружили прохожие на обочине без сознания. Сейчас его жизнь вне опасности, подросток проходит очередной курс реабилитации в Москве.

Фото: © krk.sledcom.ru