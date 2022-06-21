В Красноярске в «Тихих зорях» перекроют дорогу до 23 июня

В Красноярске в мкрн. «Тихие зори» на протяжении трех дней будет закрыт проезд для автовладельцев в районе дома №6 на Свердловской.

Как сообщили в городской администрации, перекрытие дороги необходимо для того, чтобы специалисты уложили последний слой асфальта на проезжей части.

Кроме того, до 23 июня автобусы №30, №31 и №80 не будут идти до ост. «Микрорайон «Тихие Зори». На время конечной данных маршрутов станет «Арена Платинум».

Ранее Sibnovosti рассказывали о том, что в Красноярске недалеко от «Луча» будет перекрыт проезд по Дзержинского до середины сентября.

Фото: admkrsk.ru