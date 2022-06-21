Пушистый манул попал в фотоловушки в Саяно-Шушенском заповеднике

В Красноярском крае специалисты Саяно-Шушенского заповедника получили ценные кадры пушистого манула. По словам экспертов, манул является некрупным котом, занесенным в Красную книгу РФ и Красноярского края.

В Саяно-Шушенском заповеднике манулы обычно для жизни выбирают горные степи. Для данных животных очень важно, чтобы они могли вести скрытный образ жизни.

Манулы особенно активны во время сумерек и рано утром, в дневное время они спят. Свой дом они устраивают в расщелинах скал, небольших пещерах, под камнями или в лисьих норах.

Как отметил начальник научного отдела Роман Афанасьев, в заповеднике проживает около 10-15 манулов.

Скриншот: vk.com/sayanzapoved