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Олег Митволь заключил досудебное соглашение со следствием и готов возместить ущерб

Главная Общество
Красноярск
11:50 21 Июня 2022
общество, красноярск, москва, россия, арест, суд
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Экс-замглавы Росприроднадзора, председателя совета директоров треста инженерно-строительных изысканий (КрасноярскТИСИЗ) Олег Митволь заключил досудебное соглашение со следствием. Он готов возместить ущерб. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Красноярский краевой суд.

20 июня суд оставил в силе арест Митволя, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Апелляционные жалобы адвокатов остались без удовлетворения.

— На судебном заседании адвокат просил смягчить меру пресечения. Он ссылался на то, что Митволь заключил досудебное соглашение, что у него на попечении мама-инвалид, малолетняя дочь и неработающая жена. Кроме того, Олег Митволь готов возместить ущерб, — сообщили в суде.

Также адвокат предоставил суду личные поручительства депутатов Госдумы Савченко и Хинштейна.

Прокурор отметила, что ущерб нанесён бюджету. Митволя задержали в аэропорту при попытке вылететь за рубеж, и он может скрыться. Кроме того, она отметила тяжесть преступления.

Напомним, 8 июня Олега Митволя отправили под арест на 1 месяц и 17 дней. Его подозревают в хищении 900 млн рублей, которые были выделены на строительство метро в Красноярске.

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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