Триатлонисты из Красноярского края заработали золото и серебро чемпионата России

Восемь спортсменов из Красноярского края приняли участие в чемпионате России и гонке Iron Star по триатлону. Атлетам необходимо было проплыть 1,9 км, проехать на велосипеде 90 км и пробежать 21 км.

По итогам соревнований, красноярская триатлонистка Анастасия Абросимова завоевала золотую медаль. Она продемонстрировала результат – 4 часа 26,05 минут. Серебряную и бронзовую медали завоевали спортсменки из Санкт-Петербурга и Смоленской области.

Известный красноярский триатлонист Дмитрий Полянский заработал серебряную медаль. Первое место красноярец уступил москвичу Денису Васильеву.

Фото: vk.com/kraysport24