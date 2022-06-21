Суд оставил в силе арест разработчика проекта красноярского метро

Краевой суд оставил в силе решение суда об аресте экс-замглавы Росприроднадзора, председателя совета директоров треста инженерно-строительных изысканий (КрасноярскТИСИЗ) Олега Митволя. Его подозревают в мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Красноярского краевого суда.

Суд, рассмотрев предоставленные материалы и выслушав стороны, постановил оставить постановление Центрального районного суда без изменения. Апелляционные жалобы адвокатов остались без удовлетворения.

Напомним, 8 июня Олега Митволя арестовали. Его подозревают в хищении 900 млн рублей, которые были выделены на строительство метро в Красноярске.

Митволя отправили под арест на 1 месяц и 17 дней.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов