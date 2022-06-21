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В Красноярском крае горят 3,1 тыс. гектаров леса

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Красноярск
12:10 21 Июня 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, лесные пожары
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На 21 июня в Красноярском крае действуют 6 лесных пожаров на площади 3,1 тыс. га, сообщается на сайте регионального правительства. Леса горят в Туруханском, Богучанском, Эвенкийском и Балахтинском районах.

За сутки сотрудники краевого Лесопожарного центра ликвидировали 7 лесных пожаров на площади 74 га. Очаги возгораний действовали в Кежемском, Богучанском и Туруханском районах.

Предварительно, пожары произошли из-за сухих гроз.

В районах края по условиям погоды леса патрулируют мобильные группы. В случае обнаружения возгорания они оперативно приступают к тушению, сообщают на сайте регионального правительства. Обстановку также контролируют с помощью авиации, беспилотников и 100 камер видеонаблюдения, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

В крае продолжают действовать ограничения на посещение лесов. Жителям запрещено сжигать сухую траву, мусор и т.д., разводить костры.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © РИА Новости / Андрей Бок

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