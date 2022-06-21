В Красноярском крае экс-замначальника по персоналу локомотивного депо осудили за коммерческие подкупы

В Красноярском крае состоялся над экс-начальником по персоналу сервисного локомотивного депо Боготол-Сибирский.

Как рассказали в пресс-службе Восточного МСУТ СК России, в прошлом году обвиняемый из корыстных побуждений использовал свое служебное положение и незаконно получал через посредника деньги за трудоустройство 4 человек в сервисное локомотивное депо. В общей сложности экс-замначальника получил 100 тысяч рублей.

Добавим, что обвиняемый полностью признался в совершенных преступлениях. Согласно решению суда осужденному назначали наказание в виде 2 лет 9 месяцев условно с испытательным сроком на 2,5 года, а также штраф на сумму в 100 тысяч рублей. Добавим, что злоумышленнику также запретили осуществлять деятельность, которая связана с подбором персонала, на 2,5 года.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости