21 июня
Красноярск
погода +23 °C
56.17
 
€ 58.8
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае экс-замначальника по персоналу локомотивного депо осудили за коммерческие подкупы

Главная Общество
Красноярск
11:55 21 Июня 2022
суд, взятка, следователи, в красноярском крае
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае состоялся над экс-начальником по персоналу сервисного локомотивного депо Боготол-Сибирский.

Как рассказали в пресс-службе Восточного МСУТ СК России, в прошлом году обвиняемый из корыстных побуждений использовал свое служебное положение и незаконно получал через посредника деньги за трудоустройство 4 человек в сервисное локомотивное депо. В общей сложности экс-замначальника получил 100 тысяч рублей.

Добавим, что обвиняемый полностью признался в совершенных преступлениях. Согласно решению суда осужденному назначали наказание в виде 2 лет 9 месяцев условно с испытательным сроком на 2,5 года, а также штраф на сумму в 100 тысяч рублей.  Добавим, что злоумышленнику также запретили осуществлять деятельность, которая связана с подбором персонала, на 2,5 года.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Омскому депутату грозит десять лет лишения свободы за фейки о российской армии

Омскому депутату грозит десять лет лишения свободы за фейки о российской армии

21 Июня 2022 г.
СКР предъявил обвинение по семи эпизодам
Новости Красноярска: В Минэкологии Красноярского края рассказали о мониторинге воздуха

В Минэкологии Красноярского края рассказали о мониторинге воздуха

21 Июня 2022 г.
Повышенный уровень концентраций загрязняющих веществ - 0,04 %
Новости Красноярска: В Красноярске в «Тихих зорях» перекроют дорогу до 23 июня

В Красноярске в «Тихих зорях» перекроют дорогу до 23 июня

21 Июня 2022 г.
Движение для автотранспорта перекрыто уже с сегодняшнего дня
Новости Красноярска: На красноярском острове Отдыха появится инклюзивный парк

На красноярском острове Отдыха появится инклюзивный парк

21 Июня 2022 г.
Его площадь будет 3,5 тысячи квадратных метров
Новости Красноярска: Пушистый манул попал в фотоловушки в Саяно-Шушенском заповеднике

Пушистый манул попал в фотоловушки в Саяно-Шушенском заповеднике

21 Июня 2022 г.
Кадры животного были получены еще в начале марта
Новости Красноярска: В Красноярске начал работу бизнес-отряд старшеклассников

В Красноярске начал работу бизнес-отряд старшеклассников

21 Июня 2022 г.
Проект запустили в пилотном режиме
Новости компаний
20/06
Пришел. Увидел. Поступил! В Университете Решетнёва началась приёмная кампания-2022
20/06
«Дела судебные. Деньги верните!» - популярное шоу на телеканале «Мир»
17/06
Комбинат «Волна» – одно из лучших предприятий Красноярска в области социального партнерства и охраны труда
16/06
Лучшие районы Дубая для покупки недвижимости в 2022 году
14/06
Какую дебетовую карту лучше оформить?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Олег Митволь заключил досудебное соглашение со следствием и готов возместить ущерб

Олег Митволь заключил досудебное соглашение со следствием и готов возместить ущерб

21 Июня 2022 г.
Его подозревают в хищении 900 млн рублей
Новости Красноярска: Два человека погибли в ДТП под Ачинском из-за выбежавшего на дорогу лося

Два человека погибли в ДТП под Ачинском из-за выбежавшего на дорогу лося

18 Июня 2022 г.
Дикий зверь неожиданно выскочил на трассу
Новости Красноярска: Еще трое жителей Красноярского края погибли в ходе спецоперации

Еще трое жителей Красноярского края погибли в ходе спецоперации

18 Июня 2022 г.
Двое из них служили по контракту, один отправился на Украину добровольцем
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru