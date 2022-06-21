Впервые в Красноярске начал работу бизнес-отряд старшеклассников. Об этом сообщил в своём Telegram-канале мэр Красноярска Сергей Ерёмин.

— Работает бизнес-отряд на базе летнего лагеря школы № 151 при поддержке Центра содействия МСП. В первую смену вошли 15 учащихся 8-10 классов. Их наставники — эксперты из предпринимательской сферы, — пишет он. — Ребята также приобретают статус самозанятых и самостоятельно «проживают» весь цикл реализации бизнес-идеи. Они могут попробовать создать собственный продукт и заработать первые деньги.