В Минэкологии Красноярского края рассказали о мониторинге воздуха

Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края подвело итоги мониторинга качества атмосферного воздуха в Красноярске. Исследования проводились в период с 14 по 19 июня, за это время на телефон горячей линии ведомства поступил 47 звонков. Как сообщается на сайте правительства региона, передвижная эколаборатория выезжала 8 раз. Загрязняющие вещества не зафиксированы.

Инспекторы Минэкологии Красноярского края и передвижная эколаборатория работают круглосуточно.

Всего наблюдательной сетью Красноярского края произведено около 53 тыс. отборов проб атмосферного воздуха, повышенный уровень концентраций загрязняющих веществ - 0,04 % от общего числа отобранных проб.

На автоматизированных постах наблюдения зафиксированы превышения по бенз(а)пирену, сероводороду, оксиду и диоксиду азота.

Ознакомиться с экологической ситуацией можно на сайте краевого Центра мониторинга качества окружающей среды и в мобильном приложении Krasecology.

Сообщить о нарушениях природоохранного законодательства можно по телефону горячей линии 8 800-20-11-116. Напоминаем, что инспекторы Минэкологии края работают круглосуточно. Вся информация о состоянии окружающей среды размещена на сайте краевого Центра мониторинга.

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив